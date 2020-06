Donnavventura prosegue il suo viaggio in provincia: tappa anche a San Leo

Attualità

San Leo

| 10:33 - 18 Giugno 2020

Il sindaco Leonardo Bindi con le protagoniste della trasmissione.

La troupe e le protagoniste di Donnavventura, programma Mediaset, hanno fatto tappa anche a San Leo. Il gruppo ha soggiornato e visitato la città e i dintorni da lunedì a mercoledì. Hanno visitato tra gli altri, Sant'Igne, Montemaggio, aziende agricole, allevamenti e tanto altro. "Oltre il nostro centro storico, conosciuto e amato in tutto il mondo" dice il sindaco Leonardo Bindi "la troupe e le ragazze hanno potuto scoprire e visitare posti speciali e scoprire 'chicche' che non tutti conoscono". La trasmissione dedicata alla Romagna, vedrà San Leo occupare 12 minuti nei quali le giovani protagoniste illustreranno le bellezze locali. Quale è stata la parte avventurosa della visita? "Le ragazze hanno guadato il Marecchia con il fuoristrada" racconta il sindaco "hanno cavalcato gli splendidi esemplari di cavalli bardigiani del San Bartolo e hanno percorso i sentieri di Sant'Igne con la bike". Hanno poi avuto la possibilità di scoprire e visitare uno dei due allevamenti regionali di capre cachemere, un tipo di ovino che produce la pregiata lana, in località Montemaggio.

"Un'occasione importante per portare alla luce anche una parte di San Leo e delle sue frazioni" conclude orgoglioso il sindaco "per scoprire le nostre bellezze culturali e naturalistiche."

La trasmissione dovrebbe andare in onda nel mese di luglio.