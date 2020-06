Cronaca

Cattolica

| 09:00 - 18 Giugno 2020

Pluripregiudicato e condannato per reiterati maltrattamenti in famiglia, è stato portato in carcere. L'uomo, 55enne originario di Urbino, residente a Cattolica, era a casa della sua compagna a Rimini. E' stato prelevato dai Carabinieri di Cattolica e portato in carcere. Sul suo capo un provvedimento di cumulo di pene, dovendo espiare 2 anni e 9 mesi di carcere.