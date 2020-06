Attualità

Rimini

| 07:43 - 18 Giugno 2020

Foto del campo di grano di Stiv Gentili per Centro Meteo Emilia Romagna.

Intorno alle 16.30 di mercoledì, a causa di un forte temporale, un fulmine ha colpito un campo incendiandolo. E' successo a Corpolò. Il campo di grano ha preso immediatamente fuoco e l'inizio di incendio è stato smorzato dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri per la messa in sicurezza della zona. Buona parte del campo è stata danneggiata ma, fortunatamente, le fiamme non si sono propagate oltre.