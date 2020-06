Attualità

Bellaria Igea Marina

| 19:31 - 17 Giugno 2020

Le ragazze di Donnavventura con il sindaco Giorgetti, l'assessore Galli e il presidente Verdeblu Borghesi.

Quattro ragazze del cast di Donnavventura, programma di Rete 4, sono state oggi (mercoledì 17 giugno) a Bellaria Igea Marina per girare un reportage che andrà in onda nel primo weekend di luglio. La "passeggiata" in barca con l'imbarcazione storica "La Teresina" e la tappa al vivaio di cozze è stato il momento clou della mattinata. A seguire la comitiva si è spostata al Parco del Gelso per un'escursione in mountain bike. Le riprese proseguiranno nella giornata di domani (giovedì 18 giugno).