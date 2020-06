Rimini Calcio in Serie D: venerdì 19 giugno si discute il ricorso

Sport

| 16:35 - 17 Giugno 2020

L'avvocato Cesare Di Cintio.

Venerdì 19 giugno verrà discusso il ricorso del Rimini Calcio, presentato dall'avvocato Cesare Di Cinto, contro la retrocessione in serie D decretata a seguito dell'interruzione della regular season a causa dell'emergenza Covid-19. L'udienza è in calendario alle 15.30 davanti alle sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Il verdetto dovrebbe arrivare in serata. Il Rimini, nel caso in cui il ricorso fosse respinto, perseguirebbe la strada della giustizia amministrativa ordinaria, con un ricorso al Tar.