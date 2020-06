Il settore del gioco online: i dati indicato una crescita esponenziale per il 2020

Attualità

Nazionale

| 16:28 - 17 Giugno 2020

Per il circuito del gioco online il 2019 è stato un anno piuttosto produttivo, visto che è stato registrato un aumento pari al 12,3% in più rispetto all’anno precedente, il quale aveva già raggiunto un risultato lusinghiero. La percentuale di crescita aumenta se si va a dividere le entrate realizzate dai casinò digitali, rispetto al totale complessivo, che mette insieme anche poker online, cash e da torneo e scommesse sportive.

Il settore del gioco online in prospettiva: crescita per i device mobili

Abitualmente si calcola tutto l’indotto del gioco online, ma è più corretto e preciso mostrare i dati parziali, in quanto è possibile analizzare nel dettaglio i vari reparti di gioco. Una delle maggiori realtà presenti sul settore dei casinò digitali come 888 per esempio offre un cartina tornasole su quel che riguarda i trend e i giochi più diffusi online. In questo senso vediamo nelle classifiche di gradimento le slot machine seguite da roulette online, blackjack, video poker e live casinò. In questo caso è bene ribadire come il dato di crescita per il settore del gioco multimediale, sia stato pari al 17,3% con una spesa complessiva di 830 milioni di euro.

Il 2020 potrebbe essere l’anno della definitiva affermazione per il settore del gioco digitale

In attesa di conoscere nel dettaglio le entrate semestrali relative al 2020, si può già analizzare e raccogliere il dato che mostra come il primo trimestre per il 2020 abbia prodotto una crescita che nel solo mese di marzo è stata pari al 27% in più se rapportata con il dato di due anni prima. Un segnale evidente di come il gioco digitale stia cambiando scenario, visto che rispetto al passato le attrattive da casinò hanno totalizzato molte più entrate rispetto a quelle del poker online.

La conferma dei dati che arrivano invece da slot machine, video poker, roulette, baccarat, dadi e soprattutto dal blackjack, è indicativa per delineare quale dovrebbe essere il futuro per l’industria del gambling. Secondo i dati che sono stati diramati nel corso dell’ultimo anno è possibile stabilire che l’avanzata dei casinò digitali continuerà almeno per i prossimi 24 mesi, se non per un periodo ancora più lungo. L’aspetto più interessante arriva dall’utilizzo che gli utenti attivi compiono attraverso i dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Come viene suddiviso il traffico degli utenti attivi online

Già nel corso del 2018 e con una continuità anche durante lo scorso anno, i dati legati alle app di gioco e ai dispositivi mobili sono cresciuti, fino a raggiungere oltre il 67% del traffico di gioco. Non solo, visto che anche il settore del gaming, sta sviluppando nuove idee e software per puntare in maniera più massiccia su device come smartphone e tablet, mentre le console di ultima generazione come la Nintendo Switch e soprattutto la nuova Playstation 5 propongono nuove soluzioni, che stanno a metà tra la tecnologia mobile e non.

Il futuro dell’intrattenimento digitale: dal gaming al gambling

Di certo l’agilità con cui oggi le app girano sui nostri smartphone, sono un chiaro segnale di quale potrebbe essere il futuro per l’intrattenimento e per il gambling, da qui a qualche anno a venire. Il ruolo svolto fino ad oggi dall’evoluzione tecnologica ci indica come il gioco online abbia saputo trarre profitto e beneficio da questo aspetto, sia a livello performante, sia in termini di programmazione, di software e in termini di infrastrutture.

L’industria del gambling in continua evoluzione

Un aspetto che riguarda anche l’industria del gambling, realtà che in passato ha investito e puntato sull’innovazione tecnologica, colmando quei gap e quei limiti che la tecnologia fino a 15 anni fa aveva mostrato nei confronti del gioco live da casinò. Oggi quella linea di separazione si assottiglia sempre di più, anche perché quello che davvero conta per il giocatore è vincere e ricevere un pay-off adeguato.

Elementi che i casinò online hanno saputo coltivare e valorizzare, già dall’avvio di questo circuito, quando ancora il gioco rappresentava una piccola nicchia per gli appassionati di tecnologia e di gioco online. Le cose sono cambiate in tempi veloci, visto che oggi il gioco d’azzardo corre veloce proprio grazie al segmento dei casinò online. Se fino agli anni scorsi, il gioco online costituiva solo una piccola nicchia con un potenziale di crescita già oggettivo, oggi le cose sono cambiate repentinamente. Il trend in effetti è cambiato, anche per merito dei giochi da casinò, che a differenza del poker digitale, continua ad ottenere risultati importanti in termini di pubblico e di massa critica di utenti che periodicamente atterrano su queste piattaforme digitali per iscriversi e per tentare la fortuna.

I software di leggiadra eleganza e funzionalità del futuro

I siti più collaudati oggi ottengono quote di mercato significative, frutto di investimenti, lavoro e promozione che ha dato una certa visibilità, credibilità e autorevolezza che è stata fidelizzata nel tempo. I dati che riguardano questo primo semestre del 2020, indicano come il settore del gioco digitale sia ancora in crescita, oltre che in evoluzione. Sotto il punto di vista performativo, il gambling e il gaming, vengono subito dopo le piattaforme di streaming digitale, che durante lo scorso inverno hanno registrato numeri record, grazie anche al lancio europeo di Disney Plus.

La prospettiva sul gioco digitale per il mercato odierno

Il gioco digitale oggi si sviluppa parallelamente su device di tipo mobile come smartphone e tablet, mantenendo ancora una nicchia significativa di chi predilige PC fisso o laptop. Il punto a favore per il gioco online è la possibilità di poter disporre di un servizio efficiente e performante, h24, con condizioni e bonus che sono superiori, rispetto al circuito del gioco di tipo fisico. Durante gli ultimi anni si è registrata questa inversione di tendenza che riguarda i giochi da casinò classici, come roulette, blackjack, dadi o baccarat, che oggi sono considerati dagli utenti più appetibili e intriganti, rispetto al poker digitale, sia di tipo cash, sia per quanto riguarda il poker da torneo.