Coronavirus: metà dei decessi odierni in Regione è del riminese, tre su sei

Attualità

Rimini

| 15:59 - 17 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Tre decessi nel riminese legati all'epidemia da Sars-CoV-2, rispettivamente di 66, 70 e 80 anni: la metà di quelli riscontrati in tutta la Regione secondo il bollettino odierno (mercoledì 17 giugno). Si registra inoltre, in Provincia di Rimini, un nuovo caso di positività si tratta di un paziente asintomatico, in isolamento domiciliare, a seguito di screening. Si registrano oggi anche 14 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo



In un quadro complessivo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, si attestano dunque su 2.170 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, mentre il totale dei pazienti guariti è di circa 1.850, di cui 1.801 residenti in provincia. Secondo le stime effettuate dall’Ausl sulla base dei dati disponibili, concernenti i residenti in provincia, sono 26 i pazienti attuali.