Coriano: ripartono i laboratori extrascolastici dopo emergenza Covid-19

Attualità

Coriano

| 15:51 - 17 Giugno 2020

Il sindaco Domenica Spinelli in visita a un laboratorio di Arcipelago Ragazzi.

Dopo la chiusura forzata a causa dall'emergenza covid-19, avvenuta a marzo, l'associazione Arcipelago Ragazzi ha chiesto all'amministrazione di poter organizzare i laboratori nel periodo estivo, anche per poter recuperare il tempo perso. Una richiesta che ha ottenuto il via libera. Spiega l'assessore ai servizi socioeducativi Beatrice Boschetti: "Una sfida che aumenta l'offerta e le opportunità che viene data alle famiglie e ai bambini. Quest'anno con le restrizioni causate dalle disposizioni per il contenimento del contagio i laboratori, aperti al pomeriggio consentono alle famiglie di sfruttare un'occasione di socializzazione in un luogo protetto e sicuro per i propri figli". Aggiunge il sindaco Domenica Spinelli: "Nell’attesa di tornare alle attività ordinarie nell'autunno, un’occasione di avvicinamento graduale, per figli e genitori, alle vecchie abitudini e impegni. Se pure con tutte le precauzioni dettate dai protocolli c’è il bisogno di tornare a impadronirsi di spazi e tempi dedicati alle passioni e allo svago. Con l’augurio di poterci incontrare in una festa di fine corsi".



Al proseguimento dei corsi in essere, nei quali sono possibili nuovi inserimenti per questo periodo estivo, verranno affiancati corsi specifici di breve durata, tra i già programmati vi è uno stage di teatro tenuto da Patrizia Signorini e Irina Dainelli della compagnia Fratelli di Taglia e un corso di Ceramica ed arti creative tenuto da Veronica Zavoli, ceramista riminese titolare di “Le Terre di Veronica. Per informazioni ed iscrizioni potete contattare la pagina FB Laboratori Pinocchio o inviare una mail a pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com.