Fase 2: cosa cambia nelle strutture per anziani e disabili. Diretta Facebook con assessore regionale

Rimini

| 15:31 - 17 Giugno 2020

L'immagine di copertina dell'iniziativa in programma il 19 giugno.

"Come affrontare la Fase 2 nelle strutture per anziani e disabili": venerdì 19 giugno alle 18.30 sulla pagina Facebook del Pd Rimini quarto appuntamento con la piattaforma "Rimini, domani, adesso".



Ne discuteranno insieme all’assessore regionale per la salute Raffaele Donini e al segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti, la presidente della Cooperativa Cad che gestisce le case di riposo di Sant’Agata Feltria e Talamello Renata Mantovani, il direttore dell’Istituto Maccolini di Rimini Matteo Guatoli e il presidente della Cooperativa Akkanto Massimiliano Magalotti.



"Rimini, domani, adesso", la piattaforma creata dal Partito Democratico “per promuovere incontri e approfondimenti in cui raccogliere contributi per guardare al futuro consapevoli che sarà in movimento, niente sarà certo e che proprio per questo bisognerà esserci in prima persona” rivolge la propria attenzione alle cosiddette fasce deboli. Il quarto appuntamento, in programma venerdì 19 giugno alle 18.30 sulla pagina Facebook Pd Rimini/Pagina Ufficiale, avrà infatti per tema Come affrontare la Fase 2 nelle strutture per anziani e disabili.



“Il Covid-19 ha colpito soprattutto le persone di età avanzata e con patologie pregresse e sono decine di migliaia quelle che hanno perso purtroppo la vita nel nostro Paese. Diverse anche all’interno appunto delle strutture che le ospitano. Proprio per tale ragione abbiamo deciso di dedicare uno dei nostri primi approfondimenti a questo universo e di affrontare ogni questione che lo riguarda con l’assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini e insieme ad alcuni esponenti dell’associazionismo: la presidente della Cooperativa Cad che gestisce le case di riposo di Sant’Agata Feltria e Talamello Renata Mantovani, il direttore dell’Istituto Maccolini di Rimini Matteo Guatoli e il presidente della Cooperativa Akkanto Massimiliano Magalotti. La loro esperienza diretta sarà importantissima per evidenziare lo stato dell’arte e le possibili prospettive del settore”, spiega il segretario provinciale Filippo Sacchetti.