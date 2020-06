Marie Curie è il film che inaugura la fase 3 del Cinema Tiberio

Eventi

Rimini

| 13:30 - 17 Giugno 2020

Interno del cinema Tiberio.

Primo appuntamento con il cinema di qualità al Cinema Tiberio di Rimini dopo il lungo periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria: da giovedì 18 a domenica 21 giugno alle ore 21.15 (biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5. Prenotazione online consigliata su www.liveticket.it/cinematiberio) è in programma il film Marie Curie, scritto e diretto da Marie Noëlle, con Karolina Gruszka nei panni di Marie Curie, l’unica donna al mondo a vincere due Nobel per la fisica. Il film racconta gli anni più difficili della sua vita, tra il 1903 e il 1911, quelli che vanno appunto dal primo al secondo Nobel, un periodo intervallato da una tragedia, una rinascita e uno scandalo. Marie Curie è la storia di una donna coraggiosa, brillante e dall’intelligente ineguagliabile che lottò a lungo per affermare sé stessa in un mondo scientifico fatto e dominato dagli uomini.



La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 38 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid.

Eventuali gruppi di persone (famiglie, congiunti) possono acquistare posti vicini telefonando al 328/2571483 (dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20)



Il piano sicurezza del cinema



Sanificazione giornaliera della sala



Clima: ricambio d’aria proveniente al 100% dall’esterno



Clima: impianti sanificati con interventi ad-hoc in base all’affluenza



Biglietteria con acquisto online con scelta del posto



Ingresso consentito con utilizzo individuale della mascherina ad uso civile per entrata ed uscita dalla sala e per gli spostamenti dal proprio posto durante lo spettacolo. Durante la proiezione è consentita la rimozione della mascherina.



Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema



Distanziamento delle sedute: minimo 1 mt (da 161 posti, scendiamo a 38 posti base)



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it