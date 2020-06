Fase 3: riapre il museo Mateureka di Pennabilli dopo l'emergenza Covid-19

Attualità

Pennabilli

| 13:20 - 17 Giugno 2020

Ingresso del Museo del Calcolo di Pennabilli..

Mateureka – Museo del calcolo di Pennabilli si ripresenta al via dell’estate, dopo l'emergenza Covid-19, con il pieno di novità. Il museo, unico nel suo genere e riconosciuto a livello internazionale, custodisce la memoria delle invenzioni e delle idee che hanno fatto grande la storia del calcolo e della matematica. Non poteva, perciò, che compiere l’ultimo passo approdando nel mondo social. È attiva infatti la pagina Facebook (Mateureka – Museo del calcolo) dove ogni settimana compariranno curiosità sul calcolo, sui numeri, sulla matematica e sul loro lungo e affascinante viaggio pieno di personaggi e storie.



La seconda grande novità è la possibilità di vivere direttamente il viaggio all’interno del museo con una visita guidata. Domenica 21 giugno alle ore 15:30 una guida racconterà il passaggio che ha condotto l’uomo dalla fatica al piacere di contare, partendo dalla preistoria per arrivare ai giorni nostri. Il percorso, che si snoda nelle quattro sezioni del museo dedicate alla storia del calcolo, alle macchine calcolatrici, ai teoremi matematici e all’informatica, è l’occasione per conoscere lo sviluppo di un concetto così vicino e indispensabile per l’uomo e per la sua storia.



La visita guidata avrà un costo di 7€ (ridotto 5€ dai 6 ai 14 anni e sopra i 65) e per una migliore gestione della stessa è gradita la prenotazione al numero 0541 928659. L’accesso al museo è consentito nel rispetto delle norme di contenimento del Covid-19. È d’obbligo l’utilizzo della mascherina e si raccomanda l’igienizzazione delle mani e il mantenimento della distanza.