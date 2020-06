Arene gonfiabili, le frecce tricolori e tanti eventi: a Bellaria Igea Marina riparte l'estate

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:35 - 17 Giugno 2020

Una delle arene installate a Bellaria Igea Marina per gli eventi estivi.

Parte la stagione degli eventi estivi di Bellaria Igea Marina, curata da Fondazione Verdeblu, con la presentazione del palinsesto alle autorità, alle categorie economiche ed alle associazioni.



La location è un' avveniristica arena di moduli gonfiabili, da armonizzare a seconda delle esigenze dei vari spettacoli, che ha accolto gli ospiti distanziati come richiesto dalle linee guida sanitarie. La peculiarità della struttura è data dall’altezza di due metri e venti, tale da non consentire a chi rimarrà fuori dalle sedute di creare assembramenti. Sarà necessaria la prenotazione, gestita per ora dalla Fondazione.



Sono quattro le aree identificate dove verranno montate le arene, suddivise in tematiche: l’arena Panzini nel parco dell’omonima casa vedrà la rassegna cinematografica dedicata a Fellini e due spettacoli a cura della Biblioteca Comunale; l’ Arena Italia presso il Parco del Gelso ospiterà la rassegna cinematografica dedicata alla commedia italiana, in collaborazione con il Teatro Astra; l’Arena Kids sarà allestita in piazzale Kennedy offrendo spettacoli per bimbi e cinema a cartoni animati; l’Arena Centrale in piazza Capitaneria di Porto, sarà la più grande e conterrà gli spettacoli della rassegna Bellaria Comics e il BFF on the Beach, la rassegna dei film premiati in passato al Bellaria Film Festiva.



Ci saranno poi dei momenti clou, a partire dalle Frecce Tricolori il 25 e 26 luglio, "La notte Rosa" con data ancora da definire, Einsten Forever il primo agosto a cura delle Macchine Celibi, i fuochi di Ferragosto la sera del 14, la Festa del Mare prevista al momento il 5 settembre, Teresina Mar il 6 settembre e le novità: il Gusto della Fornace a fine agosto, evento culinario e di spettacolo; Certe Notti, escursioni sportive notturne che si terrà il 12 luglio, l’alba musicale con Mirko Casadei il 30 Agosto.



Da segnalare la mostra artistica curata dall’ artista Moro e Fondazione, Biennale del Mare 2020, un’esposizione di opere artistiche da tutta l’Italia esposte al Palazzo del Turismo ed al Centro polifunzionale di Igea Marina con ingresso gratuito a partire dal giorno 11 luglio fino al 4 agosto. Non mancheranno anche i classici appuntamenti delle albe.