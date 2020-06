Filarmonica Città di Rimini live per la Festa Europea della Musica

Eventi

Rimini

| 12:31 - 17 Giugno 2020

Filarmonica Città di Rimini.

Il 21 giugno, primo giorno d’estate e Festa Europea della Musica la AB Rimini Big Band diretta dal maestro Renzo Angelini si esibirà in streaming su Facebook e You Tube e sui media del comune di Rimini con un concerto registrato dal vivo alcuni giorni fa, in un luogo piuttosto inconsueto: il parcheggio antistante la sede della Banda.



Introducendo il concerto della A.B Rimini Big Band il presidente della Filarmonica Pietro Leoni ha ringraziato i musicisti e ha sottolineato che “La nostra Filarmonica con questo piccolo contributo intende partecipare ai festeggiamenti della Festa europea della musica e aderire all’appello degli artisti e del mondo della musica italiano perché il 21 giugno non sia una festa della musica senza musica”.



La A.B Rimini Big Band è considerata una tra le più interessanti formazioni jazz del riminese e della regione Emilia Romagna. Diretta dal maestro Renzo Angelini è composta da Vittorio Del Bianco, Luca Migani sax alto; Oscar Marcucci, Federico Canini, sax tenore; Luigi Ermanno Corbelli, Riccardo Sabattini, sax Baritono;Elio Lucarelli, Ivan Serafini, Cesare Pedoni, Gilberto Bartolini; Renato Pigneri, Andrea Brugnettini, Tromboni; Glauco Pini, Chitarra; PierPaolo Corbelli, basso elettrico; Roberto Patumi, Piano elettrico; Claudio Tirincanti, batteria. Nel corso del concerto sono stati eseguiti alcuni brani tratti dal vasto repertorio della Big Band: Theme from New York, Estate famosa canzone di Bruno Martino e Bruno Brighetti, Fun Time di Sammy Nestico, Big Swing Face scritto da Bill Potts e, infine, Sweet Georgia Brown di B. Bernie e M. Pinkard.



I protocolli per l’esibizione dal vivo delle Bande Musicali si stanno alleggerendo e l'augurio è di ritrovarsi nelle piazze e nei teatri con le formazioni musicali della Filarmonica città di Rimini per un caloroso abbraccio musicale.