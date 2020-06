Calcio RSM: Zonzini rinnova con la Cosmos. Per lui quinta stagione in gialloverde

Sport

Repubblica San Marino

| 12:24 - 17 Giugno 2020

Kevin Zonzini (foto FSGC).

La dirigenza della Società Sportiva Cosmos annuncia il rinnovo del contratto di Kevin Zonzini, che vestirà la maglia gialloverde per la quinta stagione consecutiva.



Ecco le dichiarazioni del centrocampista sammarinese: “È una scelta importante, quella di vestire ancora la maglia gialloverde, che fa capire ampiamente il bel legame che ho con la Società Sportiva Cosmos. Per me, rimanere alla Cosmos è la scelta migliore per crescere, sia come uomo che come calciatore, grazie al supporto e alla fiducia dei compagni di squadra, dello staff tecnico e della dirigenza. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a conquistare qualcosa di bello con la Cosmos. La prima parte di stagione è stata molto dura, difficile e frustrante a causa della mancanza di risultati positivi. Poi, da gennaio in poi, eravamo migliorati notevolmente, tant’è che sembrava che avessimo intrapreso la strada giusta per ottenere la qualificazione alla fase finale del campionato, ma purtroppo l’emergenza coronavirus ci ha impedito di continuare a giocare e raggiungere il nostro obiettivo. Nella prossima stagione, la quinta per me in maglia gialloverde, voglio fare di tutto per riuscire a rimanere in pianta stabile nel giro della Nazionale e vincere più partite possibili con il mio club”.