Novafeltria: fugge al controllo antispaccio, carabiniere spara in aria per fermarlo

Cronaca

Novafeltria

| 13:00 - 17 Giugno 2020

Controlli carabinieri Novafeltria, foto di repertorio.

Scappa al controllo dei Carabinieri e, una volta circondato, si avventa su un militare che spara un colpo di pistola in aria. Protagonista della vicenda, avvenuta nella prima serata di martedì a Novafeltria, un cittadino straniero. I Carabinieri della locale compagnia stavano effettuando un servizio di controllo antispaccio in centro quando, verso le 19.30, hanno notato il soggetto avvicinarsi ad un giovane e poi allontanarsi in modo sospetto. I militari lo hanno raggiunto per sottoporli ad accertamenti, ma l'uomo ha prima spintonato un Carabiniere e poi è scappato in direzione del Conad. E' iniziato un inseguimento a piedi che si è concluso nel parcheggio del supermercato. Circondato dalle forze dell'ordine, invece di arrendersi, ha messo una mano in tasca estraendo qualcosa e scagliandosi poi su un militare. Il Carabiniere ha sparato un colpo di avvertimento in aria. Lo straniero si è fermato ed è stato così bloccato dai militari. Perquisito, aveva con sé 3 grammi di marijuana e un coltello a serramanico, ma non è certo che fosse quello l'oggetto estratto dalla tasca pochi attimi prima. L'uomo, residente a Novafeltria, è stato denunciato per le ipotesi di reato di spaccio ed aggressione.