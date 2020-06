Cattolica: ecco come si trasforma la via Fiume. Percorsi pedonali protetti fino al 31 ottobre

Attualità

Cattolica

| 18:46 - 16 Giugno 2020

Via Fiume a Cattolica.

Sono in corso i lavori per ridisegnare il “volto” di via Fiume a Cattolica, arteria tra le più frequentate della città. Da ieri (lunedì 15 giugno) il via agli accorgimenti che consentiranno di mettere in atto le modifiche necessarie all'aumento degli spazi disponibili per le attività. In coordinamento tra i vari uffici e settori, tra cui la Polizia Municipale, inizia a prendere forma il grande “salotto” dell’estate 2020 immaginato per la Regina dell’Adriatico e che l'amministrazione ha battezzato come “Cattolica Lounge”. Innanzitutto la realizzazione di percorsi pedonali protetti da dissuasori stradali (i cosiddetti “panettoni”), l'integrazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, nuovi spazi per il carico e scarico merci, per i motocicli, e attraversi pedonali che verranno ridisegnati.



"Si tratta di una soluzione adottata come giusto compromesso tra sicurezza ed esigenze delle attività economiche", spiega l'amministrazione comunale di Cattolica.



Nel rispetto dei protocolli vigenti, le modifiche consentiranno agli operatori di lavorare adottando pienamente le regole del distanziamento ed ai clienti di fruire di un servizio sicuro sino al prossimo 31 ottobre. Come gli anni precedenti viene confermato il divieto di transito (fatta eccezione per residenti, mezzi autorizzati e di soccorso) a partire dalle ore 20.00 nel tratto di via Fiume compreso tra le vie Matteotti e Carducci. Per questa stagione, però, il divieto è stato prolungato e varrà sino alle ore 6.00 del mattino. Durante le ore diurne, comunque, lo stesso tratto della via potrà essere percorso dai veicoli rispettando il limite massimo di 20 chilometri orari.