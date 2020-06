Coronavirus Emilia-Romagna, l'aggiornamento: solo 4 sintomatici su 13 nuovi positivi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:26 - 16 Giugno 2020

Il virus Sars-Cov-2, meglio noto come nuovo Coronavirus.

Solo 4 dei 13 nuovi positivi rilevati in Emilia-Romagna tra lunedì e martedì a seguito dei 6200 tamponi analizzati sono sintomatici e l'86 per cento delle persone attualmente ancora affette da Covid-19 sono in isolamento a casa per sintomi lievi. Sono solo alcuni dei dati dell'aggiornamento odierno sull'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus nella nostra Regione.



106 le nuove guarigioni (in totale 22483), pari all'80 per cento dei contagiati. Purtroppo ci sono stati altri due decessi, uno a Ferrara e uno a Rimini, il che porta assieme al dato dei guariti il numero dei casi attivi a 1405 (-95). I pazienti in terapia intensiva sono 11 (- 2), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 180 (-8). In tutto le persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sono state 28097.



Il Report settimanale con approfondimenti e grafici può essere consultato al seguente link.