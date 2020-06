Casino Online: è possibile giocare anche senza spendere

Attualità

17:33 - 16 Giugno 2020

Come giocare su un Casino Online senza investire 1 Euro





Il mondo delle scommesse ha vissuto dagli inizi degli anni 2000 una vera rivoluzione legata alla diffusione della rete Internet e allo sviluppo di nuovi mezzi per accedervi, come ad esempio gli smartphone. Questo ha portato ad una rapida crescita del gioco d’azzardo online da una parte, e alla perdita di appeal di molti Casino Terrestri.

La cosa che però accomuna sia i Casino Online che quelli Terrestri è l’offerta di Bonus di Benvenuto, che è sia un modo per attirare nuovi clienti, sia una sorta di “ringraziamento” ai giocatori di averli scelti.

Uno dei benvenuti più utilizzati dai Casino Online sono i cosiddetti Bonus senza Deposito, cioè degli incentivi per iniziare a giocare senza versare dei soldi sul Conto Casino.



I Bonus senza Deposito sono il miglior modo per iniziare senza rischiare





I Bonus di Benvenuto, o Welcome Bonus, dei Casino Online sono quindi un modo per attrarre ma anche per “coccolare” il giocatore. Si dividono in 2 categorie:

Bonus Senza Deposito , che permette di provare i vari giochi senza spendere subito denaro

Bonus Con Deposito, che si ottiene una volta caricato sul conto una certa somma di denaro

Se non si vuole spendere subito neanche 1 Euro, la prima categoria fa ottenere all’utente una base con la quale iniziare a giocare. Gli esempi classici di Bonus Senza Deposito sono rappresentati dalle formule “25€ Gratis” oppure “50 Giri Gratis”, o un mix tipo “30€ + 60 Giri Gratis”.

Nello scegliere un Casino Online i giochi hanno un peso importante, così come i servizi offerti, le opinioni dei clienti e la sicurezza offerta, ma anche i Bonus di Benvenuto hanno una certa importanza.





Si può scegliere tra diverse formule



I Casino cercano di andare in contro ai gusti dei giocatori in ogni modo possibile. Per questo motivo, ci sono dei Bonus Senza Deposito pensati per le diverse preferenze di gioco. Ad esempio, ce ne sono per gli amanti dei giochi classici da casino come il blackjack o la roulette, oppure per le slot machine online, ma anche per le scommesse sportive, molto amate dagli italiani.





Le tipologie più diffuse



Alcune delle offerte più comuni sono:

Bonus Senza Deposito consistente in Free Spin; questo tipo di bonus è l’ideale per gli amanti delle slot machine online in quanto fanno ottenere dei giri speciali da utilizzare su una slot in particolare, o su una categoria di slot

Una somma di denaro; solitamente compresa tra i 5€ e i 30€ e che viene anche chiamata Fun Bonus, in quanto ha lo scopo di far divertire il nuovo cliente in maniera gratuita





I Requisiti di Scommessa e Puntata





Bisogna fare una precisazione: i Casino non regalano denaro.

Quando un Casino offre un Bonus Senza Deposito di 30€, non significa che sta regalando 30€. Questa è infatti una somma bonus con la quale provare i vari prodotti e servizi; non può essere prelevata dal conto, non è quindi denaro reale.

È possibile convertire il Bonus in denaro reale, e quindi prelevabile dal conto, ma prima è necessario soddisfare determinati requisiti, che vengono appunto detti Requisiti di Scommessa o Puntata. Queste sono delle condizioni da soddisfare e variano da Casino a Casino.

Facciamo un esempio: riscattando un Bonus Senza deposito di 30€ con requisito di scommessa di 15 volte, vuol dire che quei 30€ devono essere rigiocati almeno 15 volte, quindi un totale di 450€ (30x15), prima di poter ritirare le eventuali vincite.

Queste info sono indicate nei Termini e Condizioni dei relativi Benvenuti, quindi è buona norma leggerli attentamente per valutare i vari Bonus.