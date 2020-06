Riccione: operazioni di manutenzione dei bagni pubblici della spiaggia libera

Attualità

Riccione

16 Giugno 2020

I lavori.

Manutenzione e riposizionamento dei bagni pubblici della spiaggia libera di piazzale Roma a Riccione: oggi (martedì 16 giugno) gli operai della Geat, con l'ausilio di un camion motrice ribaltabile con gru, hanno prelevato il modulo che verrà appositamente sanificato. Come è noto, le disposizioni igieniche previste dai protocolli sanitari contro la diffusione dell'epidemia Covid-19, prevedono la chiusura di tutti i bagni pubblici. E' stata quindi occasione per procedere ad una manutenzione e una pulizia a fondo del modulo posizionato per la spiaggia libera di piazzale Roma.