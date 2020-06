Covid: "esplode richiesta aiuto", nel riminese destinati 3,3 milioni

Attualità

Rimini

| 15:47 - 16 Giugno 2020

Famiglie in difficoltà economica, foto repertorio Ph Alessia Bocchini.

Continua a crescere la richiesta di sostegno da parte di famiglie e persone in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 in Emilia-Romagna. Una vera "esplosione di nuovi bisogni", come la definisce la vicepresidente della Regione, Elly Schlein. E così la Giunta Bonaccini mette sul piatto 49,3 milioni di euro per il Fondo sociale regionale (sei in più rispetto all'anno scorso) destinato ai Comuni per interventi e servizi sociali del territorio.



Dopo l'ok del Consiglio delle autonomie locali, e il parere positivo di sindacati e terzo settore, oggi (martedì 16 giugno) il provvedimento ha incassato il via libera anche in commissione in Regione. Dei 49,3 milioni complessivi, ben 44,8 saranno impegnati sui servizi, con particolare attenzione ai bisogni di bambini, adolescenti e famiglie, specialmente le più vulnerabili e quelle più colpite dalla crisi legata al coronavirus.



«Gli enti locali - afferma Schlein - segnalano una grandissima difficoltà nel far fronte a un'esplosione di nuovi bisogni e nel fornire risposte sia agli utenti storicamente fragili sia a una nuova utenza, non conosciuta, che mai prima di questa contingenza aveva avuto necessità di rivolgersi e chiedere supporto al sistema dei servizi. La scelta che abbiamo compiuto è stata di dedicare un'attenzione particolare all'emergenza sociale causata dal coronavirus, riorientando una parte della programmazione del Fondo sociale regionale al contrasto delle disuguaglianze. In questo momento era necessario sostenere nell'immediato i nuclei e i singoli in stato di urgente difficoltà, con attenzione particolare alle donne, per prevenire l'aggravamento di situazioni precarie».



A livello locale, in provincia di Rimini saranno destinati 3,3 milioni.