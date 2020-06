Fase 3: Il Museo del Balì riapre sabato 20 Giugno

Attualità

Pesaro

| 16:43 - 16 Giugno 2020

Museo del Balì.

Dopo il periodo di chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, il Museo del Balì è pronto a riaprire in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, con l'obiettivo di divulgare la scienza in modo informale e divertente per tutti. Il museo più singolare delle Marche ha aperto nel 2004, diventando un polo di divulgazione scientifica conosciuto e visitato da tutta italia. "Consapevoli che le cose sono cambiate e che si dovrà adottare un nuovo modo per fruire del museo, ci siamo presi qualche settimana in più prima di aprire, per potervi offrire la solita qualità e professionalità che ci contraddistingue e che fa di noi un science center moderno che accoglie più di 50mila visitatori l'anno tra pubblico e scuole", spiegano i responsabili del Museo del Balì.



Sabato 20 Giugno, giorno del Solstizio d'estate, e poi durante tutto il week-end, a partire dalle 17.30 e fino alle 23:00, il Museo del Balì riaprirà, con sale igienizzate. Novità dell'estate, "Fuga dal Museo" : un'escape room adatta a grandi e piccoli, un gioco facoltativo e compreso nel prezzo del biglietto.



Per le proiezioni al planetario bisognerà ancora attendere: "abbiamo deciso di attendere ancora qualche settimana per non trascurare niente nè per la vostra nè per la nostra salute: inoltre abbiamo in cantiere una grossa novità che riguarda proprio quest'ultimo e l'affascinante visione del cielo....ma non sveliamo ancora niente".



L'Osservatorio riapre però la cupola con il suo telescopio principale. A partire da Venerdì 19 Giugno, anche gli appassionati dell'osservatorio astronomico, troveranno per loro tante iniziative dedicate: gli appuntamenti astronomici dell'estate saranno diversi, alcuni adatti anche ai più piccoli curiosi e gli astronomi saranno a disposizione per rispondere a ogni domanda. L'osservatorio avrà un biglietto a parte e prenotazione diversa dal museo mandando un messaggio solo whatsapp al numero 0721896611.



Le regole post Covid-19



Sia per il Museo che per accedere all'osservatorio, sarà obbligatoria la prenotazione per poter contingentare gli ingressi ed evitare gli assembramenti; potete farlo collegandosi al sito www.museodlbali.it o mandando un'email a info@museodelbali.it. All'interno sarà necessario l'uso della mascherina e troverete i dispositivi per potervi igienizzare le mani oltre alla segnaletica del percorso. "Il motto del "Vietato non toccare" rimane e anche "vietato non divertirsi" soprattutto ora che noi tutti abbiamo bisogno di leggerezza e serenità, non trascurando però la voglia di conoscenza", spiegano i responsabili del Museo del Balì. Per ringraziare inoltre tutto il personale medico-sanitario in prima fila contro il Covid, per loro l'ingresso al museo sarà omaggio presentando un tesserino di riconoscimento ( prenotazione obbligatoria).



Un aiuto al Museo del Balì



Il Museo del Balì è stato duramente colpito dalla chiusura causa Covid -19, avvenuta proprio nel momento di maggior affluenza delle scuole e non essendo un museo statale, si autosostiene con i biglietti d'ingresso. Vuoi sostenere la Scienza e la nostra Mission?Aiutaci comprando un biglietto sospeso che potrai anche regalare, o diventando amico del Balì, puoi farlo dal nostro sito www.museodelbali.it nella sezione "Sosieni la Scienza".