VIDEO Servizio della Bbc sulla spiaggia riminese. Storico bagnino: "Tutto andrà bene"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:50 - 16 Giugno 2020

La spiaggia riminese in "vetrina" sulla Bbc. Un videoservizio della televisione inglese racconta la ripartenza degli operatori turistici dopo l'emergenza sanitaria, attraverso le parole dell'84enne Arnaldo Valentini, titolare del bagno 42 a Bellaria Igea Marina. Non è stata una scelta casuale: lo storico imprenditore balneare infatti, nella sua vita, ha fronteggiato altre due ripartenze: quella dopo la Seconda Guerra Mondiale e quella dopo l'emergenza alghe e mucillagini, a fine anni '80. In merito, Valentini ha ricordato il duro lavoro "per pulire la battigia, che dava una bruttissima impressione, ma non solo, perchè le alghe puzzavano anche". "Noi ce l'abbiamo messa tutta per renderla vivibile", ha sottolineato. Oggi la spiaggia è cambiata, tra mascherine, colonnine di gel, consegna di cibo e bevande sotto l'ombrellone, l'obbligo di evitare assembramenti. Ma Valentini è fiducioso: "Sono convinto che tutto andrà bene, nonostante un grande cambiamento". Da parte sua un monito anche ai riminesi: "Siamo agevolati ad avere il mare e la spiaggia. E non verranno meno se rispettiamo le regole e la natura". La Bbc ha raccontato quindi la ripartenza del turismo sulle nostre spiagge, dopo aver pubblicato sui propri social, lo scorso aprile, una foto divenuta simbolo del periodo di "lockdown": una persona intenta a prendere il sole, in solitudine, raggiunta da due quad della Polizia Municipale.