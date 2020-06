Estate fra storia e arte per superare le distanze e le sofferenze della quarantena

Eventi

Rimini

| 14:20 - 16 Giugno 2020

Mathieu Bonardet senza titolo, performance di disegno del 2011.

Ai bambini dai 7 anni che hanno sofferto la privazione di gite e contatti, Piccolo Mondo Antico festival regala un'edizione speciale dell'“Estate 2020” proponendo dal 18 giugno al 27 agosto un giovedì a settimana di ritrovo (alle 17) per divertirsi con storia e arte.



Il programma inizia con tre appuntamenti all'insegna della creatività, ispirati dalla ricerca degli artisti contemporanei e del drawing performance, che fanno uso del corpo come strumento segnico.



Il calendario è a cura di Sonia Fabbrocino (educatrice museale, illustratrice, performer/art, arte terapeuta) e prevede il 18 giugno di-segni in azione, linee e corpi segnanti; il 25 giugno il ritratto e il 2 disergnare la natura. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e che si possa sporcare. Il costo è di 5 euro, materiali compresi.



É richiesta la prenotazione (tel. 0541.793851) fino a un massimo di 7 partecipanti