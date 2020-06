Maturità a Rimini, oltre 26 mila dispositivi di Poste italiane consegnate dalla Protezione civile

Attualità

Rimini

| 13:59 - 16 Giugno 2020

Fermo immagine del video anti fake news sulla maturità di Skuola.net assieme alla Polizia di Stato.

La prima - e unica - prova di maturità inizia domani anche per i 2650 studenti diplomandi della provincia di Rimini. Allora Poste italiane ha fatto in modo che tramite la Protezione civile venissero consegnate ai 17 istituti scolastici del territorio circa 26 mila dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità che partirà mercoledì. Fra gli istituti superiori coinvolti, 11 sono nel capoluogo e 6 nel territorio provinciale, dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza.



In Emilia-Romagna sono state distribuite oltre 337 mila mascherine a 202 istituti, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. Gli istituti superiori interessati sono oltre 3600 in tutta Italia.



Prima della consegna agli studenti, ai docenti e al personale di segreteria, Poste ha provveduto, grazie anche a soluzioni altamente tecnologiche, al controllo della conformità delle mascherine e alla verifica del corretto imballaggio ed etichettatura delle confezioni.