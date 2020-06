Maratona Rimini Classica, quattro concerti al Podere dell'Angelo di Rimini dal 18 giugno

Eventi

Rimini

| 13:36 - 16 Giugno 2020

Giovedì 18 giugno alle 20.30 al Podere dell'Angelo di Vergiano di Rimini ci sarà l'anteprima di Rimini Classica, calendario che riparte dopo lo stop più lungo, stilato in collaborazione con il Comune di Rimini. Tra gli ospiti anche i protagonisti del doppio cd "E la chiamano Rimini" e della cover corale Rimini, che farà parte della scaletta della serata: Andrea Amati, Sergio Casabianca, Darma, Filippo Malatesta, Massimo Marches e Massimo Modula, con Aldo Maria Zangheri alla viola e Stefano Zambardino alla tastiera. Sarà chiesto il pagamento di un biglietto unico di 5 euro.



Anche altri due concerti saranno nello splendido scenario del podere, in collaborazione con l'associazione Sorrido Libero: venerdì 19 giugno alle 21.30 Sergio Casabianca omaggerà Zucchero con il suo spettacolo "Così Celeste" accompagnato dalle Gocce, con Daniele Mancini al sax e i cori di Sara Squadrani; sabato 20 giugno alle 20.45 il Quartetto EoS presenterà il concerto Da Bach ai Led Zeppelin, con pagine immortali dei grandi Classici, pagine di musiche da film e una serie finale esaltante di musica pop e rock arrangiata per il quartetto strumentale.



Domenica 21 giugno infine un altro concerto già tutto esaurito del Quartetto EoS nella terrazza del Castello di Albereto, a Montescudo, in collaborazione con il Comune di Montescudo - Monte Colombo.



Tutte le info sulla pagina Facebook di RImini Classica, per informazioni info@riminiclassica.it