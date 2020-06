FOTO Ecco i nuovi arredi di viale Dante a Riccione

Attualità

Riccione

| 13:19 - 16 Giugno 2020

I nuovi arredi in viale Dante a Riccione.

Il colpo d'occhio è quello di un giardino fiorito in riva al mare, in puro stile cittadina balneare. Spicca la scritta "Riccione", a lettere cubitali, sul ponte di viale Dante. I lavori di sistemazione, di quella che si può definisce sempre più la piazza sull'acqua della città, sono stati eseguiti da Geat come da programma dell'assessorato ai Lavori Pubblici. Panchine e fioriere in legno sistemate dopo la finitura dell'asfalto. Giovedì inoltre arriverà il tappeto verde di erba sintetica e una nuova illuminazione.

«E' una gioia per gli occhi, passi sul ponte di viale Dante ed è subito estate - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti - ed è questa gioia che abbiamo voluto comunicare. Sono sicura che sarà apprezzata molto e che sarà lo sfondo ideale per tanti selfie, cartoline da Riccione con la piazza del porto all'orizzonte, che rimarranno negli album per anni dei nostri visitatori».