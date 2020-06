Cambia look il ponte sull'Ausa a Rimini: a luglio l'apertura

Attualità

Rimini

| 13:01 - 16 Giugno 2020

Il nuovo ponte sul fiume Ausa.

Proseguono i lavori per il nuovo ponte sul torrente Ausa, in zona Padulli a Rimini, destinato a collegare la nuova circonvallazione al centro cittadino. Obiettivo è l'apertura del ponte nella prima decade di luglio. Sono stati infatti montati i parapetti che, spiega l'amministrazione comunale, "riprendono le scelte tecniche, funzionali e stilistiche già adottate nel recente passato col nuovo ponte sulla via Coletti a cui faranno seguito nei prossimi giorni gli interventi necessari per arrivare al collaudo prima e all’apertura della strada poi, come col posizionamento dei guard rail e la realizzazione delle opere a verde". Inoltre è stato predisposto il semaforo che regolerà il passaggio dei ciclisti e dei pedoni lungo la ciclopedonale che corre in argine al torrente Ausa, dotata di uno sbarramento per impedire l’accesso ai mezzi non autorizzati.



La nuova rotatoria sulla Statale 16 nella zona Padulli, all’altezza degli stabilimenti Valentini, entrata in piena operatività nei primi giorni di marzo, consentirà di accedere - una volta aperto il nuovo ponte - alla nuova rotatoria nell’intersezione tra via di Mezzo e via Aldo Moro e da qui sull’anello di via Caduti di Marzabotto – Jano Planco – Euterpe e sugli assi di penetrazione verso il centro città.