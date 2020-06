Rimini, al Cinema Tiberio un innovativo balletto da Londra

Eventi

Rimini

| 12:16 - 16 Giugno 2020

Matthew Bourne’s Romeo and Juliet.

Anche il balletto è nuovamente sullo schermo al Cinema Tiberio di Rimini dopo il lungo periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria: mercoledì 17 giugno (replica lunedì 22 giugno) alle ore 21 (biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8. Prenotazione online consigliata su www.liveticket.it/cinematiberio) è in programma Matthew Bourne’s Romeo and Juliet, registrato nel 2019 al Sadler’s Wells Theatre, con Paris Fitzpatrick, Cordelia Braithwaite e Dan Wright nei ruoli principali

Il geniale coreografo Matthew Bourne prosegue nelle sue eccitanti rivisitazioni dei classici della danza: dopo “Swan Lake” in versione maschile, “Cinderella” ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la versione “gotica” di “Sleeping Beauty” e la “Carmen” riveduta in “Car-Man”, ora è la volta della più grande storia d’amore di tutti i tempi, “Romeo e Giulietta” con le immortali musiche di Prokof’ev, trasferito da Bourne in un futuro non troppo lontano, all’interno del “Verona Institute” dove diversi giovani considerati “in difficoltà” vengono misteriosamente segregati ed emarginati dalla società. Tra le mura dell’istituto si consuma la tragica storia dei due sfortunati amanti, scritta da William Shakespeare.



La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 38 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid. Eventuali gruppi di persone (famiglie, congiunti) possono acquistare posti vicini telefonando al 328/2571483 (dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20).