Coronavirus: a San Marino zero nuovi casi, ma un positivo viene portato in Ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:14 - 16 Giugno 2020

Foto di repertorio.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 58 tamponi e non si sono riscontrati nuovi casi di positività al Sars-CoV-2. Quindici le guarigioni attestate da doppio tampone negativo, per un totale di 590 guariti. I decessi rimangono 42 (tasso di mortalità, sui casi di positività riscontrati da inizio epidemia, del 6,05%). Gli attuali positivi sono 62 per un totale, da inizio epidemia, di 694 casi. Di queste sessantadue, una è stata porta in ospedale a San Marino, nella sezione di isolamento della medicina. Rimangono sedici i casi individuati a seguito dei test sierologici effettuati sui lavoratori delle aziende sammarinesi. I test sierologici effettuati presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Stato sono 14.188.