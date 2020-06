Club Nautico Rimini, iniziati i corsi 2020 dedicati ai giovanissimi

Sport

Rimini

| 09:43 - 16 Giugno 2020

Scuola di vela Club Nautico Rimini.

Iniziati lunedi 15 giugno 2020, in totale sicurezza, i corsi di mare al Club Nautico Rimini. Seppur ben scaglionati in gruppi distinti, questa mattina 35 piccoli atleti si sono presentati nel piazzale del Club Nautico Rimini, allestito con una nuova struttura esterna atta ad ospitare i giovani lupi di mare in un ambiente esterno e arieggiato, con il rispetto e il mantenimento delle distanze imposte dalle attuali norme. Inizieranno il loro percorso teorico e pratico con 6 istruttori Fiv di 1° e 3° Livello presenti al Club, 3 collaboratori laureati in scienze motorie e 2 animatori, coordinati da Laura Penati, responsabile della Scuola Vela, ormai una veterana dello Junior Club.

Previste attività di vela a bordo delle derive di diverse classi , O'pen Skiff, Laser, 29er e RS Feva oltre a tavole sup, canoe e windsurf, direttamente dalla spiaggia riservata al Junior Club, attrezzata con quanto di meglio ci sia a disposizione. Gli iscritti faranno anche lezioni di motonautica con prova di guida sul gommone con istruttore in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica, lezioni di pesca sportiva in collaborazione con Igfa, la più importante organizzazione mondiale di pesca sportiva e consapevole, oltre che lezioni con i biologi della Fondazione Cetacea. Mare a tutto tondo insomma per chi sceglierà di affidare i propri figli alla storico sodalizio, presente dal 1933 sul porto canale di Rimini. Certamente una fra le offerte più ricche anche a livello nazionale: tant'è che il Cnr è sempre stato fucina di campioni sia nel passato ma anche nel presente. Ricordiamo Max Sirena di Luna Rossa, Luca Rosetti campione nazionale su MiniTransat o Giacomo Musone su Laser Olimpico giusto per ricordare i nomi più recenti della gloriosa storia del Club, Stella d'oro Coni al merito sportivo. Il calendario dei corsi è quasi giunto al completo, restano disponibili solo le ultime settimane, dal 27 luglio al 4 settembre 2020.

Grande novità sarà la scuola d'altura, partita a gennaio ma slittata per l'emergenza nazionale, che prevede l'impiego di un Beneteau 32 e di due fiammanti Melges 32 per chi vorrà avvicinarsi al mondo della vela d'altura o per chi, essendo già esperto, vorrà provare l'ebbrezza della velocità che solo a bordo di imbarcazioni da competizione è possibile vivere. Presentazione ufficiale nel mese di luglio 2020.