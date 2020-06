Non dava più sue notizie, corianese trovato morto a San Sepolcro, probabile un malore Decesso per cause naturali, l'allarme dato dai parenti dopo non aver avuto sue notizie per diverso tempo

Cronaca Coriano | 08:29 - 16 Giugno 2020 Alfio Bigucci. Un 60enne originario di Coriano è stato trovato morto nel suo appartamento a San Sepolcro. Secondo una prima ricostruzione Alfio Bigucci sarebbe spirato per cause naturali e il decesso risalirebbe ad almeno un mese fa. L'uomo si era trasferito da tempo in Toscana, viveva da solo e fino a qualche tempo fa aveva gestito un’attività commerciale. Alcuni parenti, non riuscendo a contattarlo, hanno avvisato i Carabinieri che hanno fatto la triste scoperta.