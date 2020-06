Rimini Calcio: notificato il ricorso contro la retrocessione in Serie D

Sport

Rimini

| 19:17 - 15 Giugno 2020

L'avvocato Di Cintio.

Il Rimini F. C. rende noto di aver notificato al Collegio di garanzia dello Sport del Coni, nel pomeriggio odierno, lunedì 15 giugno, tramite l'avvocato Cesare Di Cintio, l'annunciato ricorso relativo alla retrocessione d'ufficio decretata, lo scorso 8 giugno, dal Consiglio federale. Il Rimini F. C. ribadisce la propria ferma volontà di tutelare, in tutte le sedi competenti, i legittimi diritti del club biancorosso e quelli dei propri tifosi. Si chiede la sospensione dei provvedimenti del Consiglio Federale che hanno mandato in D il Rimini, compresa la sospensione dei play-out. Il Collegio di Garanzia si pronuncerà entro 15 giorni.