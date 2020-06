Croatti (M5s): ‘Parta subito confronto su parco eolico Rimini, impattante e dispendioso’

Attualità

Rimini

| 18:47 - 15 Giugno 2020

Il senatore del M5s Marco Croatti.

"È un progetto rilevante su cui ritengo prioritario aprire immediatamente un reale confronto con tutti gli stakeholders", dice il senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle che interviene così sul parco eolico offshore al largo delle coste tra Rimini e Cattolica. "Il progetto- spiega- ha acceso il dibattito sul nostro territorio. Visioni, sensibilità e declinazioni diverse sull'ambiente hanno accolto la notizia di questa operazione". Proprio oggi, lunedì 15 giugno, il senatore comunica di essersi confrontato con la Capitaneria di Porto di Rimini, visionando il progetto.



"Il parco eolico- chiarisce- impatterà profondamente la nostra Riviera da un punto di vista ambientale ed economico e tutti gli aspetti dovranno essere vagliati attentamente nell'interesse del territorio senza approcci ideologici o strumentali".



Non solo: "Rispetto alla questione del Parco- va avanti- ho in programma un confronto con il Presidente della X commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato di cui sono membro e che e' competente sul tema". L'obiettivo e' poi quello di "analizzare con esperti il progetto del parco eolico, approfondire le opportunità e le criticità e condividerle con i cittadini".



In definitiva, "ritengo che per ogni operazione di grande importanza per il futuro della nostra comunità sia necessaria e doverosa una concertazione", assicura. "La rilevanza di questa operazione- conclude- richiede responsabilità e un confronto senza opacità, fornendo tutti gli elementi e le informazioni necessarie per una scelta consapevole sotto tutti i punti di vista".