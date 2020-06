Coronavirus Emilia-Romagna, i numeri 15 giugno: solo 11 nuovi positivi di cui 9 asintomatici

Attualità

Emilia Romagna

| 17:27 - 15 Giugno 2020

Continua ad andare in slow motion l'andamento della pandemia da Coronavirus nella Regione Emilia-Romagna: solo 11 casi di nuovi positivi in più rispetto a sabato a fronte dei 3945 tamponi analizzati domenica (410.984 totali), di cui 9 asintomatici. Questo significa 28 mila 84 casi di positività dall'inizio dell'emergenza sanitaria.



Le nuove guarigioni rilevate ieri sono state 145 per un totale di 22.377, significa quasi l’80% dei contagiati da inizio crisi. A fronte anche dei 3 decessi comunicati, calano i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1500 (-137 rispetto a sabato). Le persone in isolamento a casa sono oltre oltre l’86 per cento di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono 13 (- 1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 188 (-4).