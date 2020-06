Spettacolo Miramare: 15 delfini accompagnano una barca di turisti, il video diventa subito virale

Attualità

Rimini

| 15:19 - 15 Giugno 2020

Un fermo immagine del video condiviso dalla Scuola Albatros di Rimini.

Tutti ricordiamo le immagini dei canali di Venezia trasparenti e di animali scorrazzare liberi nelle città, fra le case e lungo parchi e strade. Ma oggi che è passato un mese e poco più dall'avvio della fase due post lockdown da Coronavirus, vedere 15 delfini al largo della costa di Miramare ha lasciato tutti di stucco, in primis le persone che domenica erano a bordo di Ánemos, mezzo della scuola nautica Albatros di Rimini.



Il fortunato avvistamento, documentato con una serie di video pubblicati in rete sulle pagine Facebook prima della scuola, poi del Comune, hanno già fatto il giro del web. L'accaduto è stato ripreso domenica pomeriggio a un miglio dalla costa davanti a Miramare di Rimini e ha fatto emozionare e commuovere, come si sente peraltro nella voce delle persone che hanno registrato l'avvenimento. E molti, nei commenti sotto ai video, si augurano che questi momenti che ancora giudichiamo come eccezionali facciano sempre più parte della nostra quotidianità, in un connubio progressivamente più equilibrato e sostenibile tra uomini, animali e natura. (f.v.)