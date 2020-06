Salute, soldi e diritti per tutti: dibattito aperto in piazzetta Francesca da Rimini

Eventi

Rimini

| 15:09 - 15 Giugno 2020

Martedì 16 giugno alle 20.30 nella piazzetta Francesca da Rimini (a lato di castel Sismondo) Casa Madiba Network, assieme a Adl Cobas regionale, Reddito di Quarantena e all'assemblea per il reddito di base universale e incondizionato di Rimini convocano un'assemblea pubblica per discutere di salute, ma anche soldi e diritti, in vista del corteo regionale che si terrà a Bologna il 20 giugno. Obiettivo costruire e lanciare la mobilitazione regionale “per un nuovo futuro di salute, reddito e diritti per tutte e tutti”, dopo che i provvedimenti presi fino ad ora dal Governo e dagli enti locali sono «risultati insufficienti a dare risposte efficaci a questa crisi», che non è soltanto sanitaria ma anche economica e sociale. «Per andare in questa direzione è fondamentale partire da quello che sul nostro territorio già c’è: dalle reti mutualistiche e solidali, dal sostegno ai senza casa e alle persone in precarietà abitativa, dalla lotta degli educatori per il riconoscimento del 100 per cneto del salario, alle campagne per i diritti dei lavoratori stagionali e per ampliare le maglie di una Sanatoria e ribadire che nessun essere umano è ilegale. É necessario costruire sinergie tra tutte quelle realtà e singoli che quotidianamente si battono per ricostruire una città che sappia non tornare alla normalità di prima».