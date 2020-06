Centri estivi a Cattolica pronti per 120 bambini dai 3 ai 6 anni, si parte il primo luglio

Attualità

Cattolica

| 14:43 - 15 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Costi delle rette congelati al tariffario 2019 e un'estate piena di avventure e attività. Sta per partire così la stagione 2020 dei centri estivi di Cattolica, dopo che la giunta ha lavorato al progetto organizzativo per la fascia 3-6 anni che comprende circa 120 bambini, in attesa di discutere delle attività per ragazzi fino ai 14 anni. Il servizio partirà il primo luglio per terminare il 28 agosto e per lo svolgimento delle attività verranno utilizzati i plessi delle scuole dell'infanzia “Torconca”, “Ventena” e “Papa Giovanni XXIII”. Gli ingressi saranno scaglionati, saranno usati solo educatori già impiegati e ogni bambino riceverà in dono una bottiglietta in tritan riutilizzabile.