A Santarcangelo Consiglio comunale convocato sull’Ospedale 'Franchini', sarà in diretta streaming

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:21 - 15 Giugno 2020

Il Comune di Santarcangelo.



Sarà una seduta interamente dedicata all’Ospedale “Franchini” quella di giovedì prossimo. Giovedì 18 giugno, infatti, il Consiglio comunale è convocato alle ore 14 per confrontarsi sulla situazione attuale della struttura ospedaliera di Santarcangelo e del Pronto Intervento. Focus dei lavori del Consiglio – che si svolgeranno con l’ormai consueta modalità della video conferenza – l’impegno e le garanzie dell’Azienda Sanitaria per il ritorno all’operatività dei vari reparti del “Franchini”. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.