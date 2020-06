A Misano Adriatico mercoledì 17 giugno riapriranno le aree gioco dei parchi pubblici

Attualità

Misano Adriatico

| 14:13 - 15 Giugno 2020

Riaprono i giochi nei parchi a Misano.

Il DPCM dell’11 giugno consente ora, in aggiunta all’apertura dei parchi avvenuta il 4 maggio scorso, anche l’accesso alle aree interne attrezzate per i giochi. Si tratta di una trentina di luoghi sparsi nei vari parchi cittadini. A Misano Adriatico sarà possibile da mercoledì 17 giugno.

Il personale comunale, dopo aver provveduto allo sfalcio dell’erba, fra oggi e domani, lunedì e martedì, effettuerà un controllo generale delle strutture e a sanificare le aree che riapriranno all’utilizzo. Saranno posizionati cartelli informativi all’ingresso delle aree verdi e delle aree gioco con indicati i comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.





Dopo la riapertura si provvederà a pulizia periodica, raccomandando ai cittadini le precauzioni ben conosciute e riguardanti l’igiene delle mani, l’attenzione ad evitare assembramenti e a mantenere le distanze fisiche.

Il DPCM consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.