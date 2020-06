Ultima Conversazione sul lavoro per i giovani, tra innovazione e nuove tecnologie

Eventi

Poggio Torriana

| 13:51 - 15 Giugno 2020

Martedì 16 giugno alle 16 si terrà la quarta ed ultima "Conversazione" online per orientare i giovani del Comune di Poggio Torriana - ma non solo - a districarsi nella ricerca di un lavoro, in particoalre con le nuove tecnologie e l'innovazione.



Dal titolo "Talenti e innovazione per i lavori del futuro", vedrà come relatore Nicolò Pranzini e l'incontro online sarà dedicato ai lavori del futuro, alle competenze e alle professioni più richieste dalle aziende del nostro territorio. La domanda a cui si cercherà di rispondere è quali saranno le competenze e i profili più richiesti dalle imprese più innovative del territorio.



«Il progetto volge al termine, gli incontri hanno avuto un riscontro positivo ed una partecipazione costante», afferma l'assessora ai giovani Francesca Macchitella, «i partner e gli esperti scelti per realizzare le quattro "Conversazioni" hanno dimostrato di essere tutti altamente qualificati, sia per la conoscenza del territorio che per l'abilità di comunicazione, ai giovani e agli adulti, di tutto ciò che c'è da sapere sul complesso mondo del lavoro, in continua evoluzione, vista l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia ed il mondo intero».



È ancora possibile iscriversi inviando una mail a oradariaweb@gmail.com.