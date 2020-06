Coronavirus sul Titano, solo 77 le persone in osservazione sanitaria. In tre giorni 55 guariti Nel weekend non ci sono stati nuovi morti né nuovi positivi

Attualità Repubblica San Marino | 13:23 - 15 Giugno 2020 Foto da internet. GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Scendono sotto quota cento le persone attualmente positive al Coronavirus nella repubblica di San Marino, questo grazie alle 55 guarigioni registrate nel fine settimana appena trascorso. Il dato porta il numero delle persone in osservazione sanitaria a 77 e di quelle complessivamente guarite a 575. I morti restano 42 e non ci sono nuovi positivi. Nessun paziente Covid è ricoverato all'ospedale di Stato.



Ancora 135 le quarantene domiciliari, di cui 5 di personale sanitario e 2 di impiegati tra le forze dell'ordine. Sono 117 i tamponi refertati tra venerdì 12 e domenica 14 giugno, mentre i test sono saliti a quota 13 mila 702.