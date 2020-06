Opera in diretta al Cinema Tiberio di Rimini, in scena "Orphée et Euridice"

Eventi

Rimini

| 10:59 - 15 Giugno 2020

Interno del Cinema Teatro Tiberio.

Ritorna la grande opera al Cinema Tiberio con Orphée et Euridice di Gluck in differita dal Teatro alla Scala di Milano in programma martedì 16 giugno alle ore 20.15 (biglietti interi € 12, ridoti € 11, Tiberio Card € 10. Prenotazione online consigliata .



Orphée et Euridice di Christoph Gluck, diretta da Michele Mariotti con protagonisti Juan Diego Flóres, Christian Karge e Fatma Said, per la regia di John Fulljames è stata senza dubbio una delle produzioni più interessanti ed applaudite della stagione scaligera 2018/2019. In questo allestimento innovativo si uniscono magistralmente la più alta arte del canto, ricercatezza musicale e grande danza contemporanea, grazie alla direzione di Michele Mariotti, alla regia di Hofesh Shechter e John Fulljames, alle coreografie di Shechter e alla voce impareggiabile di Juan Diego Flórez. L’elaborazione della perdita di Euridice si proietta così su più livelli espressivi, con l’orchestra sistemata su una piattaforma elevabile al centro del palcoscenico e circondata dai movimenti dei ballerini. Una scelta che restituisce tutta la carica rivoluzionaria di questa partitura, versione francese del capolavoro con cui Gluck segnò un passo fondamentale della storia della drammaturgia operistica. Il mito di Orfeo è conosciutissimo. Perde la sua amata Euridice morsa da un serpente velenoso e, grazie all’aiuto di Amour sollecitato dagli dei, corre a riprendersela nell’Ade a patto di non voltarsi a guardarla. Euridice, femmina qual è, pressa lo sposo finché lui la guardi provocandone la morte. Euridice muore di nuovo, ma ancora una volta Amore rianimerà la sposa. Perdersi e ritrovarsi, una condizione umana senza tempo.







La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 38 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid.



Eventuali gruppi di persone (famiglie, congiunti) possono acquistare posti vicini telefonando al 328/2571483 (dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20)



· Sanificazione giornaliera della sala

· Clima: ricambio d’aria proveniente al 100% dall’esterno

· Clima: impianti sanificati con interventi ad-hoc in base all’affluenza

· Biglietteria con acquisto online con scelta del posto

· Ingresso consentito con utilizzo individuale della mascherina ad uso civile per entrata ed uscita dalla sala e per gli spostamenti dal proprio posto durante lo spettacolo. Durante la proiezione è consentita la rimozione della mascherina.

· Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema

· Tutto lo spazio che serve per la tua sicurezza: distanziamento delle sedute: minimo 1 mt (da 161 posti, scendiamo a 38 posti base)







Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it