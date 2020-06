Parcheggi pieni: il ritorno del turismo nella Repubblica di San Marino

Turismo

Repubblica San Marino

| 09:34 - 15 Giugno 2020

Un fotogramma dello nuovo spot turistico di San Marino.

Tutto esaurito nei parcheggi del centro storico e San Marino torna a ripopolarsi come ai vecchi tempi, riporta una nota della Segreteria di Stato per il Turismo riepilogando la giornata di domenica 14 giugno. "Una giornata con qualche raggio di sole hanno fatto tornare sul Titano i turisti per le vie della città. Stiamo valutando di dare la possibilità ai visitatori di parcheggiare gratuitamente nei prossimi tre fine settimana". Intanto ieri la Segreteria di Stato al Turismo ha lanciato sui social network un video per illustrare ai visitatori le caratteristiche del Titano. La Repubblica di San Marino, si legge nella descrizione, è aperta, sicura e unica.