L'Europa riapre i confini, Rimini spera nel turismo

Turismo

Rimini

| 09:10 - 15 Giugno 2020

Turisti sulla battigia.

Da oggi cadono in Europa la maggior parte delle restrizioni sugli spostamenti e gli inviti a non viaggiare. Revocano le restrizioni anche Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. E la costa Romagnola torna a sperare nel turismo. Operativi da oggi 25 aeroporti italiani. Confermata la tendenza positiva dei contagi di coronavirus nel riminese, per un altro giorno a quota zero. Da registrare anche, a seguito di doppio tampone negativo, otto guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi. Deceduto un uomo di 74 anni. Da oggi attiva anche in Emilia Romagna l'app Immuni. Riaprono intanto oggi cinema, teatri e sale giochi. E riapre anche la scuola, con la prima riunione plenaria delle commissioni per l'esame di maturità.