Meteo: la settimana inizia ancora nel segno della variabilità. Possibili rovesci nelle zone interne

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 21:11 - 14 Giugno 2020

Bellaria-Igea Marina (Afrika Beach Bagni 77/78/79).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 14/06/2020 ore 21:00



Prosegue la fase meteorologica spiccatamente variabile, con probabili acquazzoni o temporali pomeridiani, specialmente sui rilievi e aree interne. Meglio lungo la costa, che vedrà schiarite più ampie.



Lunedì 15 Giugno 2020



Stato del cielo: Nuvolosità variabile, con addensamenti anche compatti.

Precipitazioni: possibili piovaschi o brevi rovesci in sviluppo dal tardo mattino; nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e locali temporali sulla fascia collinare con tendenza a sconfinare fin sul settore costiero.

Temperature: stazionarie, minime comprese tra +13°C e +17°C, massime comprese tra +20° e +23°C.

Venti: deboli, in rotazione da Nord-Ovest ad Est durante il giorno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 16 Giugno 2020



Stato del cielo: Nuvolosità variabile con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio sulla costa. Maggiori addensamenti tra pianura e rilievi.

Precipitazioni: sviluppo di rovesci e locali temporali dalle ore centrali del giorno su appennino e fascia collinare, in locale sconfinamento sulle aree pianeggianti. Costa a margine, con precipitazioni sporadiche o assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +13°C e +18°C, massime comprese tra +21°C e +24°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 17 Giugno 2020



Stato del cielo: In prevalenza poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: piovaschi o brevi rovesci pomeridiani in forma isolata, più probabili a ridosso dei rilievi.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra +13°C e +18°C, massime in aumento, comprese tra +22°C e +25°C.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa



Linea di tendenza: ancora variabilità Giovedì 18 Giugno mentre da Venerdì tendenza al miglioramento, con un Sabato soleggiato e una Domenica che seppur con qualche nube in transito verso i rilievi dovrebbe risultare asciutta lungo la costa. Temperature in lieve aumento.



