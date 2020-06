VIDEO Fienile devastato da un incendio: per spegnere il rogo in azione autobotte da 25.000 litri

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 20:11 - 14 Giugno 2020

Un incendio è scoppiato questa mattina (domenica 14 giugno), intorno alle 11.30, nel comune di Montescudo-Monte Colombo. Le fiamme si sono sprigionate in un fienile e hanno costretto i Vigili del Fuoco a un intervento lungo diverse ore, in particolare per le operazioni di "smassamento", cioè il pieno spegnimento delle braci all'interno delle balle di fieno coinvolte nell'incendio, per evitare che le fiamme potessero riaccendersi. Sul posto sono intervenuti 14 uomini, che hanno utilizzato un'autobotte da 25.000 litri. Nell'incendio alcuni mezzi agricoli sono rimasti danneggiati.