Fase 2 Coronavirus: a Riccione aperta la stagione estiva dei gruppi di pensionati

Attualità

Riccione

| 16:14 - 14 Giugno 2020

Oggi (domenica 14 giugno) con l'arrivo all'Hotel Club di Riccione del primo pullman proveniente da Vercelli, si è aperta la stagione estiva dei gruppi terza età targati Sigismondo Viaggi.



Circa trenta persone tra pensionati e familiari hanno inaugurato la stagione dei gruppi sulla Riviera. «Dopo mesi di incertezza e dubbi sul futuro è finalmente tornato a filtrare qualche raggio di sole sul turismo della nostra Riviera - dichiara Antonio Russo, direttore generale di Sigismondo Travel Group - ora pensiamo al futuro in maniera più serena».



Il viaggio si è svolto nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, misurazione della temperatura all'imbarco sul pullman, distanziamento e mascherine indossate lungo il tragitto. All'arrivo in hotel tutti i bagagli sono stati sanificati dal personale dell'albergo che ha guidato gli ospiti nelle procedure di accesso alla struttura nel rispetto del distanziamento sociale.

Grande entusiasmo da parte del capogruppo Giancarlo Boscolo: «Non ci sembra vero di essere in vacanza, solo due mesi fa eravamo chiusi in casa impauriti, oggi invece possiamo finalmente tornare a rivedere il mare».