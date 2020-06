Nel bar avventori senza mascherina e no rispetto distanze: titolare sanzionato

Cronaca

Rimini

| 14:12 - 14 Giugno 2020

Pattuglia della Polizia di Rimini (foto di repertorio).

Nelle ultime due serate (venerdì 12 e sabato 13 giugno) la Polizia di Rimini ha effettuato controlli negli esercizi commerciali della città, per verificare il pieno rispetto delle normative e dei protocolli emessi per garantire una fase 2 sicura dallo scoppio di nuovi focolai di Sars-CoV-2. I controlli hanno fatto emergere criticità, soprattutto in alcuni locali del lungomare, anche se i gestori hanno provveduto immediatamente a risolvere queste problematiche, evitando sanzioni. Cosa non successa in un bar, oggetto di segnalazione alla Polizia, dove gli avventori non usavano la mascherina e non c'era il rispetto del distanziamento di almeno un metro. Il titolare è stato sanzionato e segnalato alla prefettura per l’eventuale adozioni di ulteriori provvedimenti.