Marina Centro: sorpreso a rompere il finestrino di un'auto per rubare una borsa. Arrestato

| 13:44 - 14 Giugno 2020

Foto di repertorio.

Ieri sera (sabato 13 giugno), in zona Marina Centro a Rimini, la Polizia ha fermato un 35enne magrebino, intento a rompere il finestrino dello sportello anteriore di un'automobile parcheggiata. Allettato da una borsa lasciata sul sedile posteriore da una donna, intenta a passeggiare sul lungomare, il giovane è entrato in azione. All'accorrere della pattuglia, dopo aver rotto il finestrino, ha cercato di far finta di nulla, per poi fuggire e nascondersi dietro una siepe. Gli agenti lo hanno fermato e portato in Questura, dove sono emersi precedenti per furto e ricettazione. E' stato arrestato con l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato e sarà processato per direttissima domani (lunedì 15 giugno).