Va a gettare l'immondizia, ragazza lo avvicina con una scusa e lo scippa del rolex

| 12:40 - 14 Giugno 2020

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Esce di casa per gettare l'immondizia, ma viene scippato del suo prezioso rolex. E' quanto capitato a un 70enne riminese, vittima di scippo in via Righi a Rivazzurra. Una ragazza lo ha avvicinato con una scusa, ma improvvisamente gli ha strappato l'orologio dal polso, scappando rapidamente e salendo a bordo dell'automobile guidata da un complice, una Renault di colore nero. La vettura ha imboccato via Madrid contromano e ha fatto perdere le sue tracce, ma il 70enne è riuscito a vedere il numero di targa. Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti della Questura di Rimini, che ha avviato le indagini. La ragazza è di età compresa tra 25-30 anni, bionda e con accento dell'Est. Il complice, circa della stessa età, aveva un po' di barba e occhiali da sole a travisargli in parte il volto.